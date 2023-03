Tom Egbers stopt tijdelijk bij NOS Sport na onthullingen over wangedrag

Presentator Tom Egbers legt tijdelijk zijn werk voor NOS Sport neer vanwege de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag. Dat laat hij zijn collega's weten in een mail die in handen is van de Volkskrant . Het is nog onduidelijk hoelang Egbers afwezig is.

Egbers schrijft in de mail dat hij in de tussentijd niet op de redactie zal verschijnen, omdat zijn aanwezigheid de rust zou kunnen verstoren. Ook noemt hij het artikel in de Volkskrant een "dieptreurig relaas over gebeurtenissen en sfeer op onze werkvloer" en is hij bereid in gesprek te gaan met collega's die zich door zijn toedoen onveilig hebben gevoeld.

Zaterdag werd al bekend dat Egbers deze zondagavond niet op televisie zal verschijnen. Gert van 't Hof vervangt hem als presentator van Studio Sport Eredivisie. Van 't Hof is een andere vaste gezichten van NOS Sport.

De 65-jarige Egbers is de vaste presentator van de Eredivisie-uitzending van NOS Sport op zondagavond. Volgens diverse medewerkers van NOS Sport heeft hij zich schuldig gemaakt aan (seksuele) intimidatie en pestgedrag. Dat maakte de Volkskrant bekend na een onderzoek naar misstanden op de redactie. Zo zou Egbers een vrouwelijke collega hebben gepest, nadat hun affaire was beëindigd.

De hoofdredactie van NOS Sport kondigde eerder aan 'gefaseerd' te zullen opstappen. Over twee maanden zal meer duidelijk worden over hoe dat proces eruit komt te zien, zegt een woordvoerder van de NOS. Een extern adviesbureau komt rond die tijd ook met een advies over een cultuurverandering bij NOS Sport.