Presentator Tom Egbers zondag niet bij Studio Sport na vermeend wangedrag

Tom Egbers is zondag niet bij de NOS op televisie te zien, meldt een woordvoerder van de omroep. Egbers wil daarmee rust bieden aan de redactie en het programma, vanwege de ontstane commotie na een artikel in de Volkskrant.

De presentator heeft zich volgens diverse medewerkers van NOS Sport schuldig gemaakt aan (seksuele) intimidatie en pestgedrag. Vrouwelijke collega's werden gewaarschuwd niet met hem te werken, zo tekent de Volkskrant op in een onderzoek naar misstanden op de redactie. Zo zou Egbers een vrouwelijke collega hebben gepest nadat hun affaire was gestopt.

Egbers ging zaterdagmiddag met de directie van de NOS in gesprek over de ontstane situatie. In het stuk in de Volkskrant betuigt Egbers spijt van zijn acties. "Ik kijk op deze hele periode terug als een uitzonderlijk verdrietige, waarin ik fouten heb gemaakt. Daarvan heb ik spijt. Ik kan het helaas niet terugdraaien."