Efteling plaatst elfjes met verschillende huidskleuren in populaire Droomvlucht

De Efteling gaat elfjes met diverse huidskleuren in de attractie Droomvlucht plaatsen. Dat heeft een woordvoerder van het pretpark donderdagavond aan het Brabants Dagblad laten weten.

Momenteel zijn er alleen witte elfjes in attractie te vinden. Maar Droomvlucht ondergaat momenteel een grote opknapbeurt. Die grijpt de Efteling aan om elf elfjes een andere huidskleur te geven. Alle andere figuren blijven wit.

"We willen dat de attractie een afspiegeling is van de samenleving. Daarom krijgen de elfjes witte en zwarte huidskleuren, en alles ertussenin", zegt de woordvoerder.

Hij benadrukt dat de beslissing om de nieuwe elfjes te plaatsen niet na klachten is genomen. "Het is echt een besluit van onszelf."

Droomvlucht is sinds 31 oktober gesloten en kan volgens de huidige planning op 4 maart weer open. Het onderhoud kost de Efteling ruim 6 miljoen euro. Volgens het attractiepark zullen de meeste wijzigingen niet worden opgemerkt door de gasten, omdat het om technische aanpassingen gaat.

Zo worden de 260 stalen tussenstukken boven in de 425 meter lange rail handmatig vervangen. Aan deze baan hangen 28 gondels, die langs verschillende decors met mythische figuren 'vliegen'.

Droomvlucht ging in mei 1993 open en is nog steeds een van de populairste attracties in de Efteling.