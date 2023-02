Steven Spielberg legt laatste hand aan script van Napoleon-serie

Delen via E-mail

Steven Spielberg is bijna klaar met het script van zijn langverwachte tv-serie over Napoleon. Dat vertelde de regisseur dinsdag op een persconferentie op het filmfestival van Berlijn. De Amerikaan ontving daar de ere-Gouden Beer voor zijn oeuvre.

De 76-jarige Spielberg vertelde volgens persbureau Reuters dat hij nog altijd met heel veel plezier aan het werk is. "Als ik een boek of script vind of ik kom met een origineel idee voor een film, het enthousiasme dat ik dan voel overtreft alles."