Beatles Paul McCartney en Ringo Starr werken mee aan Rolling Stones-album

In het The Stones-nummer We Love You uit 1965 zingen McCartney en John Lennon in het achtergrondkoor. Brian Jones speelde in datzelfde jaar saxofoon in het The Beatles-lied You Know My Name (Look Up the Number). En in 1968 deden Lennon en zijn vrouw Yoko Ono mee aan de tv-special The Rolling Stones' Rock and Roll Circus.