Law & Order-acteur Richard Belzer op 78-jarige leeftijd overleden

Acteur Richard Belzer is op 78-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan was onder meer bekend van zijn rol als detective John Munch in de tv-series Homicide: Life on the Street en Law & Order: Special Victims Unit.

Belzer overleed zondagochtend in zijn huis in het Franse Bozouls. Schrijver Bill Scheft was jarenlang bevriend met de acteur en zegt dat Belzer kampte met gezondheidsproblemen. Zijn laatste woorden zouden "fuck you, motherfucker" zijn geweest, zegt Scheft tegen The Hollywood Reporter.