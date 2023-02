Nederlandse uitgever kritisch over aanpassingen kinderboeken Roald Dahl

Uitgeverij De Fontein, die de Nederlandse versies van de boeken van Roald Dahl uitgeeft, is kritisch over het feit dat in de Britse exemplaren honderden passages zijn aangepast omdat die "beledigend" zouden zijn. "Over anderhalf week is de kinderboekenbeurs in Bologna, daar gaan we ernstig in gesprek met de Britten", zegt directeur Joris van de Leur tegen Trouw.

De Britse uitgeverij Puffin deed de wijzigingen zodat "iedereen kan genieten van" de boeken van Dahl. Zo wordt het personage Caspar Slok in

Sjakie en de chocoladefabriek bijvoorbeeld niet meer "dik" maar "enorm" genoemd, zijn Oempa Loempa's in hetzelfde boek geen "kleine mannetjes" maar "kleine mensjes" en wordt in het boek De Griezels het vrouwelijke hoofdpersonage niet langer omschreven als "lelijk".

De directeur van De Fontein erkent dat er stereotyperingen en overdrijvingen in de boeken van Dahl zitten. "Maar daar zit juist zijn humor in. Die herkennen kinderen en die laten kinderen nadenken over goed en kwaad. Dat maakt het ook tijdloos. Als je die er allemaal uithaalt, boet het aan kracht in."