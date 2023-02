Titanic houdt tweede Avatar-film voorlopig nog even achter zich

Na 25 jaar trekt de filmklassieker Titanic over de hele wereld weer mensen naar de bioscoop. De opgepoetste versie van het verhaal over twee geliefden op het zinkende schip heeft in het eerste weekend 22,3 miljoen dollar (20,8 miljoen euro) opgeleverd.

Daarmee is het na Avatar: The Way of Water de best scorende film, melden Amerikaanse media. Beide films zijn afkomstig van regisseur James Cameron.

De vernieuwde versie van Titanic zorgt ervoor dat het tweede deel van Avatar nog even moet wachten totdat het de plaats van Titanic kan overnemen in de lijst van films met de hoogste opbrengst aller tijden.

The Way of Water bracht afgelopen dagen 25,8 miljoen dollar op en staat nu op een totaal van 2,213 miljard dollar. Titanic, een kwart eeuw geleden de grote doorbraak van Leonardo DiCaprio en Kate Winslet, staat er vlak boven met 2,217 miljard dollar.