Harry Styles wint vier prijzen en is grote winnaar BRIT Awards

Harry Styles heeft zaterdagavond vier BRIT Awards gewonnen. De zanger kreeg in de O2 Arena in Londen de prijzen voor nummer van het jaar, beste popartiest, artiest van het jaar en album van het jaar.

Vorig jaar werd er voor het eerst geen onderscheid meer gemaakt tussen prijzen voor mannen en vrouwen. Ook dit jaar is dat het geval. Het leverde de organisatie na de bekendmaking van de nominaties enige kritiek op. In de categorie Artist of the Year waren dit keer namelijk alleen mannen genomineerd. De Brit Awards werden voor het eerst gehouden in 1977.