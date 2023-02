Entertainmentconcern Walt Disney schrapt wereldwijd zevenduizend banen

Entertainmentconcern Walt Disney gaat het bedrijf herstructureren, waarbij zevenduizend banen worden geschrapt. Dat komt overeen met 3,6 procent van het wereldwijde personeelsbestand.

In totaal haakten 2,4 miljoen abonnees af, vooral als gevolg van prijsverhogingen bij de streamingdienst. Daarmee is het klantenbestand gedaald tot 161,8 miljoen kijkers.

In november 2022 keerde voormalig Walt Disney-topman Bob Iger terug nadat hij in 2020 was afgetreden. Hij moet nu de financiële resultaten opvijzelen.

Iger is van plan om 2,5 miljard dollar te bezuinigen op bedrijfskosten, iets wat inmiddels in gang is gezet. Waar de rest van de besparingen precies vandaan moet komen, is vooralsnog niet bekend.