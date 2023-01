Zanger Lee Towers heeft zijn heup gebroken en moet revalideren

Lee Towers heeft zijn heup gebroken. De 76-jarige zanger is de afgelopen week geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen.

Towers moet de komende weken revalideren. Hij heeft een bericht hierover van het AD bevestigd. "Een ongeluk zit in een klein hoekje", vertelt de Rotterdamse zanger, wiens echte naam Leendert Huijzer is.

"Ik struikelde per ongeluk over een tapijt", zegt Towers. "Het was heel pijnlijk. Maar we gaan knokken. We gaan erbovenop komen."