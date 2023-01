Beroemd stuntman Robbie 'Evel' Knievel Jr. (60) overleden

De bekende Amerikaanse stuntman Robbie Knievel is vrijdag overleden. Hij is 60 jaar geworden. Volgens Amerikaanse media leed hij aan alvleesklierkanker. Kaptain Robbie Knievel, zoals hij zichzelf noemde, was de zoon van stuntlegende Evel Knievel. Net als zijn vader werd hij beroemd door met zijn motorfiets over allerlei obstakels te springen.

Een van zijn bekendste sprongen maakte hij in 1989. Hij sprong toen over de fontein voor Caesars Palace hotel in Las Vegas. De sprong van 45 meter was een eerbetoon aan zijn vader. Die probeerde in 1967 hetzelfde te doen, maar kwam ten val en brak meerderde botten.

De stad in de Mojavewoestijn bood een dankbaar podium voor Knievel junior. in 1998 zweefde hij 61 meter op zijn motor over 30 limousines die geparkeerd stonden voor het Tropicana Hotel. En een jaar later sprong hij van de ene naar de andere toren van het Jockey Club hotel. Dat deed hij zonder vangnet, maar met vuurwerk dat om hem heen ontplofte.

De stunts van Robbie Knievel eindigden niet altijd even goed. In 1999 kwam hij na een sprong over de Grand Canyon bij zijn landing ongelukkig terecht en brak verschillende ribben.

"Ik bof dat ik nog steeds kan lopen", schreef hij over zijn vele verwondingen in een essay over zijn vader. Die overleed in 2007 op 69-jarige leeftijd. Robbie Knievel was acht toen hij voor het eerst met zijn vader optrad. Hij probeerde verschillende keren een ander carrièrepad in te slaan, maar keerde altijd terug naar de motorfiets.

