Duits supermodel Tatjana Patitz (56) overleden

Het Duitse model Tatjana Patitz is woensdag op 56-jarige leeftijd overleden in de Amerikaanse staat Californië. Dat heeft haar familie laten weten aan verschillende media. De familie noemde de doodsoorzaak niet.

Patitz was in de jaren tachtig en negentig een bekend supermodel. De Duitse fotograaf Peter Lindbergh had een grote rol in haar doorbraak. Zo maakte hij in 1988 de iconische foto White Shirts: Six Supermodels, Malibu, waarop naast Patitz ook onder meer Linda Evangelista en Christy Turlington staan.