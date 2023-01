Iron Maiden krijgt eigen set postzegels als eerbetoon

De Britse heavymetalband Iron Maiden mag zich in een illuster rijtje Britse muziekgroepen scharen. De band wordt namelijk door de Britse postdienst Royal Mail geëerd met een eigen set postzegels.

Iron Maiden is pas de vijfde muziekgroep die van de Royal Mail een eigen set postzegels krijgt. Eerder kregen The Beatles, Pink Floyd, Queen en de Rolling Stones een set. Op twaalf postzegels staan foto's van optredens door de jaren heen. Alle huidige bandleden zijn op de zegels te zien. Ook de populaire mascotte van de band, Eddie, is op een aantal zegels vereeuwigd.

De mannen van Iron Maiden zijn zeer vereerd dat zij nu op de postzegels schitteren. "We waren allemaal sprakeloos toen we de postzegels voor het eerst zagen. We zijn allemaal erg trots dat Royal Mail onze erfenis op deze manier eert en we weten dat onze fans er net zo over denken."