Bijna evenveel kijkers oudejaarsconferences Claudia de Breij en Guido Weijers

Naar de oudejaarsconferences van Claudia de Breij en Guido Weijers keken zaterdagavond bijna evenveel mensen. Die van De Breij, die om 22.20 uur werd uitgezonden op NPO1, trok bijna 1,6 miljoen mensen. Voor Weijers, die om 20.05 uur op RTL 4 was te zien, waren dat er met 1,43 miljoen iets minder, meldt Stichting KijkOnderzoek zondag.

Vorig jaar verzorgde Peter Pannekoek de NPO-oudejaarsconference. Daar keken toen bijna 2 miljoen mensen naar. Herman Finkers scoorde in 2015 het best met zo'n 3 miljoen kijkers en Marc-Marie Huijbregts wist in 2018 met bijna 1,5 miljoen de minste mensen te boeien.

Weijers zou vorig jaar eigenlijk ook de RTL-conference verzorgen, maar hij trok zich vanwege de coronamaatregelen terug. Een jaar eerder keken zo'n 1,3 miljoen mensen naar zijn show.

Het was de derde keer dat de 47-jarige De Breij de oudejaarsconference voor de NPO verzorgde. In 2016 en 2019 deed ze dat ook al. De cabaretière vertelde onder meer dat ze zelf nooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door, waar ze vaak aanschoof. Ze noemde ook andere voorbeelden van BN'ers die het afgelopen jaar in het nieuws kwamen vanwege wangedrag, zoals onder anderen Lil Kleine en Glennis Grace. Ook premier Mark Rutte en John, Linda en Johnny de Mol kwamen voorbij.

Voor de 45-jarige Weijers was het zijn elfde oudejaarsconference. "Het is een grote eer om geen eendagsvlieg te zijn. Ik tel mijn zegeningen dat ik dit vak al twintig jaar mag beoefenen. Tegelijkertijd ben je zo goed als de laatste show die je maakt, dus ik probeer mezelf constant te ontwikkelen", zei de cabaretier vooraf tegen persbureau ANP. De energiecrisis, stikstof en de boerenprotesten, The Voice en het WK in Qatar kwamen voorbij in zijn conference.

Dagtopvijf van zaterdag 31 december 1. Nationaal Aftelmoment (NPO1) - 2.509.000 kijkers

2. Masked Singer (RTL 4) - 1.695.000 kijkers

3. Claudia de Breij - Oudejaarsconference 2022 (NPO1) - 1.596.000 kijkers

4. Guido Weijers - Oudejaarsconference 2022 (RTL 4) - 1.429.000 kijkers

5. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.370.000 kijkers

