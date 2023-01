Zangeres Anita Pointer (74) van The Pointer Sisters overleden

Anita Pointer, een van de vier leden van r&b-groep The Pointer Sisters, is zaterdag op 74-jarige leeftijd overleden.

"Hoewel we diep bedroefd zijn over het verlies van Anita, troosten we ons met de gedachte dat ze nu bij haar dochter Jada en haar zussen June en Bonnie is en in vrede rust", laat haar familie weten. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

De zanggroep The Pointer Sisters is in 1969 opgericht. Begin jaren zeventig scoorden de vier zussen hun eerste hits. Ruth, Anita, Bonnie en June namen vijf albums op en wonnen diverse prijzen, waaronder drie Grammy Awards. Ze scoorden hits met nummers als I'm So Excited, Yes We Can Can, How Long en Fairytale.

Met de dood van Anita zijn nu drie leden van de groep overleden. June stierf in 2006 en Bonnie in 2020. Alleen Ruth is nog in leven.

