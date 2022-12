FM-frequentieveiling gaat door, Talpa verliest hoger beroep

Delen via E-mail

De veiling van de FM-frequenties moeten opnieuw worden geveild. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag bepaald in hoger beroep. Talpa Network verliest daarmee in ieder geval een van zijn FM-frequenties.

Talpa Network ging afgelopen zomer samen met BNR, SLAM! en 100% NL in hoger beroep tegen het besluit van de rechter dat FM-vergunningen moeten worden herverdeeld. Aanvankelijk zouden die vergunningen met drie jaar verlengd worden. De zenders stapten daarom naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Talpa Network is eigenaar van Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica. De vier radiozenders spelen een belangrijke rol in de overnameplannen van RTL, want ze hebben alle een FM-frequentie.