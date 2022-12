Radio-dj's laten zich opsluiten in Glazen Huis voor Serious Request

Drie radio-dj's hebben zich zondag laten opsluiten in het Glazen Huis in Amersfoort voor Serious Request. Met de actie willen ze geld inzamelen voor Het Vergeten Kind, een stichting die zich inzet voor kinderen in Nederland die onveilig opgroeien.

Dj's Sophie Hijlkema, Barend van Deelen en Rob Janssen van NPO 3FM zijn zondag begonnen aan de negentiende editie van Serious Request. Rond het middaguur werden de dj's opgesloten in het Glazen Huis, dat voor het tweede jaar op rij in Amersfoort staat.

De dj's mogen een week lang niet eten. Dat mocht sinds 2017 weer wel. Maar nu wordt de actie opnieuw in de oorspronkelijke vorm uitgevoerd.

Bezoekers kunnen dit jaar de hele dag langskomen, in tegenstelling tot vorig jaar. Er wordt geld ingezameld door het tegen betaling draaien van verzoeknummers van luisteraars, door donaties en andere acties.

Aanbevolen artikelen