Cheers-actrice Kirstie Alley (71) overleden

De actrice werd in Nederland voor het eerst bekend door haar rol in de serie North and South uit 1985 over de Amerikaanse burgeroorlog. Twee jaar later brak ze helemaal door toen ze Rebecca Howe speelde in de succesvolle comedyserie Cheers.

Alley verscheen ook in films als It Takes Two en Deconstructing Harry. Met haar acteertalent viel de Amerikaanse meerdere keren in de prijzen. In 1991 won Alley een Golden Globe voor haar rol in Cheers. Drie jaar later won ze een Emmy award voor beste vrouwelijke hoofdrol in de film David's Mother.