Amerikaanse actrice Kirstie Alley (71) overleden, beroemd door hitserie Cheers

De Amerikaanse actrice Kirstie Alley is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat maakten haar kinderen afgelopen nacht bekend op Twitter . Bij Kirstie Alley werd onlangs kanker ontdekt.

"Hoe iconisch ze ook op het scherm was, ze was een nog fantastischer moeder en grootmoeder", schrijven haar kinderen True en Lillie Parker.

De actrice werd in Nederland voor het eerst bekend door haar rol in de serie North and South uit 1985 over de Amerikaanse burgeroorlog. Twee jaar later brak ze helemaal door toen ze Rebecca Howe speelde in de succesvolle comedyserie Cheers.

Met haar acteertalent viel de Amerikaanse meerdere keren in de prijzen. In 1991 won Alley een Golden Globe voor haar rol in Cheers. Drie jaar later won ze een Emmy award voor beste vrouwelijke hoofdrol in de film David's Mother.

Samen met John Travolta speelde Alley ook in de film It Takes Two. Travolta plaatste op Instagram een eerbetoon aan Alley en noemt zijn vriendschap met haar "een van de meest bijzondere die ik ooit heb gehad. "Ik hou van je Kristie. Ik weet dat we elkaar weer zullen zien."

Aanbevolen artikelen