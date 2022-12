Celstraf van 21 jaar voor man die hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot

De man die februari vorig jaar de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot, moet 21 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechter in Los Angeles maandag, meldt The New York Times

De schutter, James Howard Jackson, was een van de vijf mannen die betrokken waren bij de overval. Jackson wordt gezien als de belangrijkste dader omdat hij een vuurwapen bij zich had en dat ook gebruikte. Een medeplichtige kreeg eerder al een gevangenisstraf van vier jaar.

Hondenuitlater Ryan Fischer werd in februari 2021 's avonds overvallen toen hij de honden van Lady Gaga in Hollywood uitliet. De overvallers namen de honden Koji en Gustav mee. Een derde hond, Miss Asia, rende weg tijdens de ontvoering maar werd later teruggevonden.

Fischer sprak de schutter toe tijdens de zitting. "Je schoot me neer en liet me voor dood achter", zei Fischer volgens Rolling Stone. Hij vertelde longklachten over te hebben gehouden aan de schietpartij. "Maar ik vergeef je. Ik weet dat ik niet helemaal verder kan zonder die woorden tegen je te zeggen."

Na de schietpartij keerden Lady Gaga's honden Koji en Gustav veilig terug bij een politiebureau in Los Angele, nadat Lady Gaga een beloning van 500.000 dollar had uitgeloofd. De verdachten zouden tijdens de ontvoering niet hebben geweten dat het om de honden van de zangeres ging. Ze zeiden alleen uit te zijn op de Franse buldogs wegens hun waarde.

Aanbevolen artikelen