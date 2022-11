Yunus Aktas wint jury- en publieksprijs van cabaretfestival Cameretten

Yunus Aktas heeft zaterdag de 56e editie van het Cameretten Festival gewonnen. De comedian won in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag zowel de juryprijs als de publieksprijs van het cabaretfestival.

"Yunus speelt in zijn programma de underdog, de loser en dat doet hij volgens de jury met verve. Zijn stijl is onderkoeld, hij oogt ontspannen en volledig in control", aldus de jury over de winnaar.