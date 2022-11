Twee winnaars bij Het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Auteur en de Volkskrant-journalist Karin Sitalsing en VVD-Kamerlid Judith Tielen hebben zaterdag bij Het Groot Dictee der Nederlandse Taal de winst moeten delen bij de zogenoemde prominenten. Beiden maakten twee fouten tijdens het dictee op NPO Radio 1. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, werd met vijf fouten derde.

Luisteraars van het KRO-NCRV-programma De Taalstaat konden tijdens de uitzending meeschrijven vanuit huis of in een van de deelnemende bibliotheken in het land. Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, las het door schrijver en taalkundige Wim Daniëls geschreven dictee voor.