Ook buiten DWDD misstanden bij publieke omroep gemeld, NPO verbreedt onderzoek

Meldpunt Mores heeft sinds de berichtgeving rondom De Wereld Draait Door (DWDD) meerdere meldingen ontvangen over vergelijkbare gevallen op andere plekken binnen de publieke omroep. Het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij DWDD wordt daarom uitgebreid naar de hele omroep. Dat heeft de NPO vrijdagavond bekendgemaakt.

Bij Mores kunnen mensen grensoverschrijdend gedrag binnen de podium-, film- en televisiesector melden. Het meldpunt gaat de commissie adviseren die het onderzoek uitvoert, schrijft de NPO in een persbericht.

Vanwege de nieuwe meldingen krijgt de commissie het verzoek het onderzoek te verbreden en dus niet alleen DWDD en BNNVARA te behandelen. De vertrouwenspersonen van Mores blijven beschikbaar voor medewerkers die een melding willen doen over grensoverschrijdend gedrag.

Vorige week vrijdag raakte DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk in opspraak door een artikel in de Volkskrant. Daarin werd onthuld dat er tussen 2005 en 2020 een angstcultuur heerste bij het programma. Die werd mede veroorzaakt door extreme woede-uitbarstingen van Van Nieuwkerk. Volgens de krant zijn vele medewerkers door hem toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd.

Maandag kondigde de NPO aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de werkcultuur bij DWDD. De raad van bestuur van de NPO is de formele opdrachtgever van het onderzoek.

Dat is opmerkelijk, aangezien NPO-bestuurders Frans Klein en Leeflang presentator Van Nieuwkerk adviseerden voordat die zijn eerste verklaring over het ongewenste gedrag gaf. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

Toch vindt de NPO zelf dat de publieke omroep de opdrachtgever van het onderzoek kan blijven. De omroep schrijft in een persbericht dat de commissie die het onderzoek gaat uitvoeren onafhankelijk is. Deze zal bestaan uit vier of vijf personen. Ook staan twee onafhankelijke adviseurs de commissie bij.