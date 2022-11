BNNVARA was al in gesprek met Van Nieuwkerk voordat Volkskrant stuk schreef

BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler zegt dat de omroep al in gesprek was met presentator Matthijs van Nieuwkerk van De Wereld Draait Door en zijn oud-collega's, voordat de Volkskrant begon aan het artikel over grensoverschrijdend gedrag op zijn werkvloer. Dat liet de directeur maandag weten in het programma Nieuwsuur.

Daarmee reageerde Kunzeler op het vrijdag verschenen Volkskrant-artikel over jarenlang grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma, onder meer door Van Nieuwkerk.

Volgens Kunzeler is BNNVARA met ongeveer twintig mensen in gesprek geweest. "Er hebben een aantal mensen zich gemeld bij ons", vertelde ze. "Daar waren we al mee begonnen, wil ik ook echt wel benadrukken, voordat de Volkskrant met het artikel begon. We zijn ook de gesprekken met Matthijs begonnen voordat de Volkskrant met het artikel begon."

Wanneer deze gesprekken plaatsvonden en waar ze precies over gingen, is niet bekend. Volgens Kunzeler is BNNVARA al "enige tijd" bezig met een project over sociale veiligheid. "Dat nemen we heel serieus."

Directeur biedt excuses aan voor situatie

Ook deed Kunzeler "een diepgevoelde spijtbetuiging" in Nieuwsuur namens de omroep. "Naar al die mensen, al die oud-collega's, ook collega's die nog steeds bij BNNVARA werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden", "in angst hebben gewerkt" en "dat leed hebben moeten ervaren". De directeur noemt het "buitengewoon treurig en verdrietig, ook voor Matthijs", maar vooral voor zijn oud-collega's.

Terugkijkend vindt ze dat Van Nieuwkerk coaching had moeten krijgen, net als de eindredacteuren. "Ik geloof dat De Wereld Draait Door net zo'n prachtig programma had kunnen zijn met een andere werkcultuur."

De Volkskrant sprak tientallen medewerkers van De Wereld Draait Door. Het ging volgens hen om "extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen". Tientallen mensen vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

