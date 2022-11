Taylor Swift zó populair dat kaartverkoop is gecanceld door overbelaste ticketsite

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Taylor Swift breekt na records nu ook het internet. De Amerikaanse zangeres is zó populair dat Ticketmaster problemen heeft met de verkoop van kaarten voor haar Eras Tour. Het bedrijf liet op Twitter weten dat de openbare verkoop van tickets die voor vrijdag stond gepland, is afgelast.

Fans klaagden al dagenlang over problemen om kaartjes te kopen voor de nieuwe tour. Maar nu ligt de verkoop helemaal stil vanwege "buitengewoon grote belasting voor ticketsites", legt Ticketmaster uit. Ook zijn er volgens het bedrijf "onvoldoende tickets over om te kunnen voldoen aan de vraag".

Het is het bericht waar veel fans bang voor vreesden. Ze probeerden deze week massaal kaartjes te kopen, maar vanwege die enorme belangstelling crashte de website al meerdere keren. Fans die er wel in slaagden om in de digitale wachtrij te komen, moesten soms wel twee uur wachten om kans te maken een ticket te kopen. Weer anderen kwamen op een wachtlijst terecht.