Concertposter Buddy Holly geveild voor 447.000 dollar

Een poster van een concert van Buddy Holly in 1959 is op een veiling in de VS voor 447.000 dollar (ruim 440.000 euro) verkocht. Volgens veilinghuis Heritage Auctions is nooit eerder zoveel geld betaald voor een concertposter.

Een affiche voor een Beatles-optreden in 1966 in het Shea Stadium in New York had tot nu toe het record. Dat bracht in april bij een veiling 275.000 dollar op.

De concertposter van Buddy Holly die werd geveild heeft een tragische achtergrond. De zwart-gele poster maakte reclame voor een concert op 3 februari 1959 dat onderdeel was van de Winter Dance Party-tournee. Daarbij waren rockpioniers zoals de toen 22-jarige Buddy Holly (Peggy Sue) en zeventienjarige Ritchie Valens (La Bamba).

Holly, Valens en hun collega The Big Bopper vlogen na een optreden met een klein vliegtuig naar een volgend optreden. Kort na middernacht op 3 februari stortte het vliegtuig neer. Niemand aan boord overleefde het ongeluk.

De poster was Volgens het veilinghuis eerst als reclame aan een telefoonpaal bevestigd. Een arbeider vond hem later op de grond en bewaarde hem vijftig jaar lang thuis in een kast.

Eerder

Aanbevolen artikelen