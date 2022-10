Mauritshuis afgesloten wegens vandalisme, Meisje met de parel niet beschadigd

De politie heeft donderdag bij het Mauritshuis drie personen aangehouden nadat het kunstwerk Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer was besmeurd. Het museum laat weten dat het kunstwerk niet is beschadigd. De omgeving van het Mauritshuis is afgezet.

Door onze nieuwsredactie

"De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd", aldus een woordvoerder.

De politie laat via Twitter weten dat agenten bezig zijn met sporenonderzoek. Een woordvoerder kan tegen NU.nl geen verdere informatie geven.

Op online gedeelde beelden valt te zien hoe een man saus over zich heen gooit en tegen het kunstwerk aanleunt. Een tweede man probeert naast hem een boodschap te delen, maar wordt onderbroken door het publiek en beveiligers van het museum. Het gaat vermoedelijk om twee klimaatactivisten.

Het kunstwerk 'Het Meisje met de Parel' Foto: Mauritshuis

Dit bericht wordt aangevuld als nieuwe informatie bekend is.

Aanbevolen artikelen