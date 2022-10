Drie arrestaties na vandalisme in Mauritshuis, Meisje met de parel niet beschadigd

Delen via E-mail

De politie heeft donderdag bij het Mauritshuis drie personen aangehouden, nadat het kunstwerk Meisje met de parel van Johannes Vermeer was besmeurd. Het museum laat weten dat het kunstwerk niet is beschadigd.

"De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd", zegt een woordvoerder van het Mauritshuis.

"Kunst is weerloos, en het proberen te beschadigen ten behoeve van welk doeleinde dan ook wijst het Mauritshuis ten zeerste af", besluit de woordvoerder. Het schilderij zal "zo snel mogelijk" weer te zien zijn voor publiek.

De politie laat via Twitter weten dat agenten bezig zijn met sporenonderzoek. Een woordvoerder kan NU.nl geen verdere informatie geven.

Op online gedeelde beelden is te zien dat een man saus over zich heen gooit en vervolgens tegen het kunstwerk aanleunt. Een tweede man probeert een boodschap af te geven, maar wordt onderbroken door bezoekers en beveiligers van het museum. Het gaat vermoedelijk om twee klimaatactivisten.

Een ANP-verslaggever ter plaatse laat weten dat de afdeling in het Mauritshuis waar het schilderij hangt is afgesloten. Het museum zelf is nog open en er worden nog mensen binnengelaten.