Klimaatactivist lijmt zich vast aan talkshowtafel tijdens live-uitzending Beau

Een klimaatactivist heeft zich dinsdagavond tijdens de live-uitzending van het praatprogramma Beau vastgelijmd aan de talkshowtafel. De activist, Jelle de Graaf, was bij het programma te gast om te praten over de nieuwe manier van actievoeren van activisten.

De afgelopen weken lijmden tal van Europese activisten zich vast op straat of in musea om klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Klimaatactivist Jelle de Graaf zat bij Beau om daarover te vertellen en klom tijdens de uitzending plots op tafel.

"Kijk uit", zei Beau terwijl De Graaf een tube lijm opende, de lijm in zijn handen smeerde waarna hij zijn handen vastplakte aan de tafel. "Dat is tweecomponentenlijm, in een live-programma", merkte Beau op. "Ik zit hier vast in een liveprogramma en ik ga het hier hebben over het klimaat en de ecologische crisis", zei De Graaf.

Presentator Beau van Erven Dorens, die de talkshow tijdelijk van Eva Jinek overneemt omdat ze corona heeft, bleef met de activist in gesprek terwijl hij op tafel zat. Hij noemde de actie niet "heel sympathiek en beschaafd". Andere tafelgasten kwamen door de actie niet aan het woord, zei Van Erven Dorens.

Na het reclameblok was de talkshowgast van de tafel af. "Het gaat goed met hem, hij is achter de schermen en hij is zich nu vast aan mijn kleedkamer aan het vastlijmen", aldus de presentator. De Graaf was samen met museumdirecteur Emilie Gordenker uitgenodigd om te praten over de recente acties van klimaatactivisten.

Zo bekladden activisten van Just Stop Oil maandag in Madame Tussauds in Londen het wassen beeld van koning Charles met taart om aandacht te vragen voor het klimaat. Eerder werden schilderijen van Vincent van Gogh en Claude Monet met een blik tomatensoep en aardappelpuree besmeurd. Ook hebben activisten zich meerdere keren vastgelijmd aan kunstwerken.

