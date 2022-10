Uitgaansetiquette: 'Het draait óók om op elkaar letten'

Amsterdam Dance Event (ADE) is in volle gang. Maar hoe doe je dat ook alweer, uitgaan? Veel jongeren worstelen met die vraag na twee jaar corona, zegt CJP. Daarom organiseerde de jongerenorganisatie deze week het gesprek de 'Uitgaansetiquette'.

Door Govrien Oldenburger

"Op mijn zestiende ging ik naar feestjes voor jongeren. Toen ik eindelijk snapte hoe het daar werkte, kwam corona", vertelt Megan. En nu is ze ineens negentien en mag ze naar clubs. "Ik merk echt dat ik mijn weg daar nog moet vinden." Want waar is het leuk uitgaan? Drink je van tevoren in, of begin je pas in de club? En hoe ga je om met geflirt? Het zijn zomaar wat dingen waar Megan tegenaan liep.

Megan (19) loopt stage bij CJP en werkte mee aan de Uitgaansetiquette.

Een ander nachtleven

Tijdens de Uitgaansetiquette konden jongeren hun vragen stellen aan uitgaansexperts, zoals een beveiliger, een dj en iemand van verslavingskliniek Jellinek. Organisator Marjolijn Verkerk (31): "Toen ik zestien was, rolde ik langzaam in het uitgaansleven. Maar jongeren die net voor of tijdens corona achttien waren, werden meteen in het diepe gegooid."

Volgens haar is er veel veranderd in het nachtleven. "Door corona kon een hele generatie jongeren niet beginnen met uitgaan", legt Judith Noijen van Jellinek uit. "En toen alles weer openging, stapten die er allemaal tegelijk in. Er was ineens een grotere groep zonder ervaring."

Meer uitgaansgroentjes

Er zijn dus meer uitgaansgroentjes. "En die hebben nog niet geleerd hoe het hoort", zegt Verkerk. Bovendien was hun 'knaldrang' groot, zegt ze. "Dat zorgde voor vervelende situaties, zoals jongeren die niet weten welke drugs ze nemen, of meteen anderhalve pil nemen, of alles door elkaar gebruiken." Daardoor gingen ze zich asocialer gedragen, volgens Verkerk. Al zijn hier geen landelijke cijfers over bekend.

"Mijn vriendinnen zijn weleens hoer genoemd toen ze nee zeiden tegen een jongen", vertelt Megan. Ze vindt die sfeer rondom flirten best ingewikkeld. "Als je jong bent, zoen je misschien. Maar nu kan iemand iets heel anders willen. Vindt iemand het gewoon leuk om met je te dansen, of wil-ie wat anders? Ik voel me daarin echt nog een kind."

Marjolijn Verkerk organiseerde de Uitgaansetiquette.

Wees aardig

Verkerk benadrukt dat ze niets tegen drugs heeft. "Maar het is goed om te weten waar je tegen kunt, zodat je niet vervelend wordt. Neem niet zomaar wat aan en neem niet te veel."

Ook is het belangrijk om anderen in hun waarde te laten, zegt ze. "Raak iemand niet ongevraagd aan, maak geen seksueel getinte opmerkingen en bemoei je niet met hoe iemand eruitziet. Zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt, en wees aardig."

Judith Noijen heeft nog wat tips op het gebied van drank en drugs. "Bereid je erop voor als je drugs wilt gebruiken. Weet wat de effecten zijn, en laat je drugs testen bij een van de testservices van Jellinek." Zo weet je wat er precies in zit. "Soms hoor je die uitslag meteen, en soms kan het een week duren", zegt Noijen. Toch heeft het altijd zin om te komen, zegt ze. "Onze experts kunnen altijd tips geven, en er is een kans dat je de uitslag meteen krijgt. Tijdens ADE zijn de testservices extra lang open."

Volg GeneratieNU Ontvang meldingen bij nieuwe uitlegartikelen voor jongvolwassenen. Blijf met meldingen op de hoogte

Wees eerlijk als het misgaat

En wat als het niet goed gaat? "Ga meteen naar het personeel of de EHBO als het niet goed gaat met jou of iemand anders. En vertel eerlijk wat je hebt gebruikt. Drugs gebruiken is niet strafbaar in Nederland, en alleen zo kun je de juiste hulp krijgen." Haar laatste tip: "Ga los, maar let op elkaar. Want ook daar draait uitgaan om."

Meer tips

Houd je eigen grenzen in de gaten, en die van anderen.

Wees beleefd tegen elkaar en personeel.

Maak vooraf een plan over hoe je veilig thuiskomt.

Wil je drank of drugs gebruiken? Lees je in, bijvoorbeeld hier of hier.

Op drugs-test.nl lees je meer over de testservices van Jellinek.

Van xtc krijg je dorst. Drink niet meer dan een glas water of fris per uur, om watervergiftiging te voorkomen.

Eet genoeg tussendoor, om je energie- en zoutniveau op peil te houden.

Weet wanneer het tijd is om te gaan slapen.

Zorg de dagen erna goed voor jezelf door gezond te eten en te drinken en genoeg te slapen

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen