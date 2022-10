Rolls Royce van Freddie Mercury wordt geveild voor Oekraïens ziekenhuis

De Rolls Royce waar Freddie Mercury tot aan zijn dood in reed, wordt op 5 november geveild. Dat meldt veilinghuis Sotheby's, dat gespecialiseerd is in auto's. De opbrengst van de veiling gaat naar de stichting Superhumans of Ukraine, dat geld inzamelt voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Lviv, in het westen van Oekraïne.

Door onze nieuwsredactie

De voormalig frontman van Queen kocht de 1974 Rolls Royce Silver Shadow in 1979. Omdat hij geen rijbewijs had, liet hij zich erin rondrijden. De auto stond echter wel op Mercury's naam, getuige de facturen voor onderhoud op zijn naam die samen met de auto geleverd worden.

Na de dood van Mercury in 1991 kwam de auto in bezit van zijn zus, totdat zij de Rolls Royce in 2013 verkocht. Toen bracht de auto op een veiling 74.600 Britse pond op.

Hoeveel de auto later dit jaar op moet brengen, is nog niet bekend.

