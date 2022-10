Guus Meeuwis ontvangt erepenning van gemeente Tilburg

Het optreden van Guus Meeuwis in poppodium 013 in Tilburg werd zondagavond stilgelegd. De zanger was nog maar net begonnen toen burgemeester Theo Weterings op het podium kwam om hem de Gouden Erepenning van de gemeente Tilburg te overhandigen.

Door onze nieuwsredactie

De zanger van hits als Het is een nacht en Brabant had het bezoekje van de burgemeester niet zien aankomen. "Ik ben beduusd. Ik ben hier onwijs trots op", zei Meeuwis volgens Omroep Brabant nadat hij de onderscheiding had ontvangen. "Je kunt wel 27 jaar muziek maken, maar als niemand luistert en komt kijken dan gaat het niet. Dus hij is ook van jullie allemaal."

De onderscheiding wordt volgens de gemeente bij "hoge uitzondering" uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke prestatie aan Tilburg hebben geleverd. Zo heeft Meeuwis bijgedragen aan de trots en het imago van de stad.

