Ruit ingeslagen bij huis van pianist Wibi Soerjadi, mogelijk poging tot inbraak

Bij pianist Wibi Soerjadi is zaterdag een ruit ingeslagen. Volgens de 52-jarige Soerjadi is er mogelijk sprake van een nieuwe poging tot inbraak.

Soerjadi schrijft op Instagram over het incident. "Mogelijke poging tot inbraak mislukt! Ruit ingeslagen maar vooralsnog niets weg. We zijn geschrokken, maar niet bang", aldus de pianist.

In het huis van Soerjadi werd in maart 2020 ook al ingebroken. Toen gingen daders ervandoor met kunstwerken, kleding, spelcomputers en tv's. De politie kon later verschillende verdachten aanhouden, de laatste aanhouding vond afgelopen maart plaats.