Rihanna verzorgt in 2023 halftime show Super Bowl

Rihanna neemt in februari volgend jaar de zogeheten halftime show van de Super Bowl voor haar rekening. De rust tijdens de kampioenswedstrijd van de National Football League (NFL) vormt jaarlijks het moment van een groots opgezette show.

Rihanna is bekend van hits als Umbrella, Man Down en Don't Stop The Music. Het is al even geleden dat de zangeres nieuwe muziek uitbracht: haar laatste album Anti verscheen in 2016. Daarna richtte ze zich vooral op haar cosmeticalijn Fenty Beauty, die inmiddels miljarden waard is en de zangeres tot de rijkste muzikante ter wereld maakte. Of de artieste tijdens haar Superbowl-show nieuwe muziek laat horen, is niet duidelijk.