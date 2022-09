Tweede seizoen HBO-hit The White Lotus komt in oktober

Het tweede seizoen van de populaire serie The White Lotus verschijnt volgende maand. De reeks begint op 30 oktober en is vanaf dat moment ook te volgen via streamingdienst HBO Max, heeft HBO vrijdag bekendgemaakt.

Door onze nieuwsredactie

Of die datum ook geldt voor de Nederlandse markt, is niet duidelijk.

Het eerste seizoen van The White Lotus, dat vorig jaar te zien was, ging over de gasten en het personeel van een hotel met dezelfde naam op Hawaï.

In de eerste aflevering blijkt dat iemand de week waarin de serie zich afspeelt niet heeft overleefd. Het blijft tot de laatste aflevering onduidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd.

De tweede reeks speelt zich af op een resort in Sicilië. Onder anderen Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Adam DiMarco en Meghann Fahy zijn in de serie te zien.

Aanbevolen artikelen