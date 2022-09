Iconische Hollywood-letters krijgen grote opknapbeurt

De iconische Hollywood-letters in Los Angeles krijgen een opknapbeurt. De metershoge letters die uitkijken op het hart van de Amerikaanse filmindustrie vieren in 2023 hun honderdste verjaardag. Vanaf maandag worden de negen borden grondig gewassen en krijgen ze een likje verf.

Het Hollywood-bord werd in 1923 neergezet op de beroemde heuvel in Los Angeles. In eerste instantie stond er niet Hollywood, maar Hollywoodland. Dat was bedoeld als reclame voor een nieuwbouwwijk die daar in de buurt moest verrijzen.