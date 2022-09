Aantal museumbezoeken daalt met 1,4 miljoen, veel musea in het rood

Vorig jaar bezochten nog minder mensen Nederlandse musea dan in het eerste coronajaar, 2020. Het aantal bezoeken ging van 13,2 miljoen naar 11,8 miljoen per jaar. Dat meldt de Museumvereniging. Bijna de helft van de musea (43 procent) sloot 2021 af met rode cijfers. Het gaat vooral om kleinere musea.

Door onze nieuwsredactie

In 2019, voor het coronavirus uitbrak, bezochten 32,6 miljoen mensen een museum. Maar in het eerste coronajaar, 2020, waren musea in totaal 19 weken gesloten. En in 2021 zelfs 24 weken.

Musea konden ook veel minder ondernemen. Zo nam het aantal tijdelijke tentoonstellingen met 37 procent af ten opzichte van 2019. Tijdelijke voorstellingen trekken doorgaans veel extra bezoekers.

De Museumvereniging verwacht dat het aantal museumbezoeken in 2022 rond de 24 miljoen zal liggen. Dat is een stijging ten opzichte van 2021, maar alsnog veel minder dan voor corona.

Neerwaartse spiraal door kostencrisis

De Museumvereniging vreest voor een neerwaartse spiraal wegens verschraling en minder belangstelling van het publiek. Door de kostencrisis krijgen ook musea nu te maken met stijgende kosten, waardoor het "voor de meeste musea niet meer op te brengen" is, aldus een woordvoerder van de Museumvereniging.

In 2021 waren de inkomsten uit entreegelden 150 miljoen lager dan in 2019. Het totaal van eigen inkomsten was 310 miljoen euro in 2021. In 2019 was dat 536 miljoen euro. Musea kregen in 2021 wel 121 miljoen euro noodsteun van het Rijk en 13 miljoen van de gemeenten.

Dat is opvallend, aldus de Museumvereniging. 49 procent van de musea heeft namelijk de gemeente als hoofdfinancier. Daarnaast makte het Rijk in 2020 en 2021 in totaal 410 miljoen euro over aan gemeenten ten behoeve van lokale cultuur. Die bedragen zijn niet geoormerkt en dus niet over ten goede gekomen aan musea of zijn nog niet uitgekeerd, concludeert de Museumvereniging.

"Eerst de pandemie, nu inflatie en stijgende lasten. Om toekomstbestendig te worden en toegankelijk te blijven voor het brede publiek, is een gezonde basis noodzakelijk om op te bouwen en die is nu te smal. Er zal bij de overheid geld vrijgemaakt moeten worden om te investeren in duurzaamheid en om aanbod voor nieuw publiek te kunnen ontwikkelen", zegt Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging.

