Harrison Ford speelt voor de laatste keer Indiana Jones

"Dit is het. Ik val nergens meer vanaf voor jullie", zei Harrison Ford zaterdag tegen een zaal vol fans op Disneybeurs D23. De vijfde, nog titelloze, Indiana Jones-film komt eind juni 2023 uit. Het is volgens de tachtigjarige Ford de laatste keer dat hij in de huid van de beroemde avonturier kroop.

In de stad Anaheim in de Amerikaanse staat Californië sprak Ford bezoekers van de fanbeurs Disney D23 toe. "Indiana Jones-films draaien om mysterie en fantasie, maar ze hebben ook een hart", aldus de emotionele acteur, die zichzelf even moest herpakken. Onder enorm applaus ging hij verder: "We vertellen een heel menselijk verhaal, maar het is ook een film die je van je stoel zal blazen."

De acteur speelde dr. Henry Walton "Indiana" Jones Jr. voor het eerst in Raiders of the Lost Ark uit 1981. In de jaren daarop volgden Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) en Indiana Jones and the Last Crusade (1989). In 2008 kwam Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull uit. De vijfde Indiana Jones heeft nog geen titel, maar de datum waarop de film uitkomt is al wel vastgesteld op eind juni 2023.

"Ik kan met trots zeggen dat deze fantastisch is geworden", stelde hij over zijn laatste Indiana Jones-film. Daarna wees hij naar medecastlid Phoebe Waller-Bridge en zei: "En dit is een van de redenen". De Britse liet daarop weten dat ze "de tijd van haar leven" heeft gehad op de set van de komende film, maar dat ze af en toe moeite had Ford bij te benen. "Deze kerel heeft me uitgeput", verklaarde de actrice lachend.

Harrison Ford in de tweede Indiana Jones-film 'Temple of Doom' Foto: Getty Images

