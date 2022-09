Harrison Ford (80) speelt voor de laatste keer Indiana Jones

Harrison Ford heeft zaterdag aangekondigd dat hij nog één laatste keer in de huid van Indiana Jones kruipt. De vijfde, nog titelloze film over de beroemde avonturier komt eind juni 2023 uit.

In Raiders of the Lost Ark (1981) was Ford voor het eerst te zien als het personage dr. Henry Walton 'Indiana' Jones jr. Daarna volgden Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) en Indiana Jones and the Last Crusade (1989). In 2008 kwam Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull uit. De vijfde, nog titelloze film verschijnt eind juni 2023.