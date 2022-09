Tijdlijn: Zo zien de tien dagen na koningin Elizabeths overlijden eruit

Buckingham Palace heeft een periode van rouw aangekondigd tot zeven dagen na de uitvaart van koningin Elizabeth. Deze plechtigheid vindt waarschijnlijk tien dagen na haar overlijden plaats. NU.nl zet per dag op een rij wat we tot die tijd kunnen verwachten.

Zaterdag zal ook de kist met daarin het lichaam van Elizabeth naar het Palace of Holyroodhouse in het Schotse Edinburgh worden gebracht. De koninklijke familie reist vervolgens door naar Noord-Ierland, waar de leden een dienst bijwonen. De kist van Elizabeth blijft in Edinburgh. Naar verwachting zal de kist daarna met de koninklijke trein naar Londen reizen.

Maandag 12 september tot begrafenis: Publiek mag afscheid nemen en koning reist door Verenigd Koninkrijk Daarna wordt de kist naar Westminster Hall gebracht. Deze zaal is vijf dagen lang (23 uur per dag) open voor het publiek, om afscheid te nemen.

Maandag 19 september: De begrafenis

Naar verwachting vindt de uitvaart van Elizabeth maandag plaats in Westminster Abbey. In het hele land worden twee minuten stilte gehouden. Na de dienst, die ongeveer een uur zal duren, volgt er een ceremoniële tocht door Hyde Park. Hierna wordt de kist naar Windsor Castle gebracht, waar een korte dienst volgt in St George's Chapel. De kist wordt ten slot in het koninklijke graf geplaatst.