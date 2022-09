Barack Obama wint Emmy voor Netflixserie Our Great National Parks

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft zaterdag een Emmy Award gekregen voor zijn rol als verteller in de Netflixserie Our Great National Parks. Obama is de tweede Amerikaanse (oud-) president die er met de prijs vandoor gaat.

Door onze nieuwsredactie

De vijfdelige Netflixserie is geproduceerd door het bedrijf van de oud-president en zijn vrouw Michelle. De Emmy kreeg Obama zaterdagavond (lokale tijd) voor de wijze waarop hij als voice-over vertelde over nationale parken van over de hele wereld.

Het Amerikaanse Deadline schrijft dat Obama zelf niet bij de uitreiking aanwezig was, de prijs werd door de bekende dragqueen RuPaul in ontvangst genomen.

Voormalig Amerikaans president Dwight D. Eisenhower ging Obama in 1956 voor, toen hij een Emmy won terwijl hij nog in functie was. Obama won eerder wel twee Grammy Awards. Ook kreeg hij in 2009 de Nobelprijs voor de Vrede.

