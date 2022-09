Foo Fighters nemen afscheid van drummer Taylor Hawkins in uitverkocht Wembley

De Foo Fighters hebben zaterdagavond afscheid genomen van Taylor Hawkins tijdens een emotioneel eerbetoon aan de legendarische drummer. Het uitverkochte concert in Wembley Stadium in Londen was de eerste keer dat de band zonder Hawkins speelde. De drummer overleed afgelopen maart op vijftigjarige leeftijd.

Door onze nieuwsredactie

Foo Fighters-frontman Dave Grohl moest zijn tranen wegslikken tijdens het eerste concert zonder Hawkins, die Grohl beschreef als zijn "dierbare vriend, bandlid en broer". Tijdens het nummer Times Like These werd Grohl zichtbaar emotioneel bij het zingen van de lyrics "It's times like these you learn to love again".

"Niemand anders dan Hawkins kon je laten lachen, dansen of zingen zoals hij dat kon", zei Grohl over Hawkins. "Dus zing en dans en lach en huil en schreeuw en maak herrie zodat hij ons kan horen."

Hawkins werd afgelopen maart dood aangetroffen in een hotelkamer in Colombia, waar de Foo Fighters op tournee waren. Zijn overlijden kwam onverwachts. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt, maar de drummer zou verschillende stoffen in zijn lichaam hebben gehad, waaronder opioïden, marihuana en antidepressiva. Het is niet zeker of de drugs ook tot zijn dood leidden.

Het concert in Wembley Stadium van zaterdagavond was het eerste van twee concerten ter ere van Hawkins. Zijn vrouw en bandleden organiseerden de concerten, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat.

Het concert had een geweldige rock line-up, met onder meer Sir Paul McCartney, Queen, AC/DC, Metallica, The Police. Maar bovenal was het concert een familiebijeenkomst. Zo trad Hawkins' zestienjarige zoon Shane op. Hij nam de plaats van zijn vader in en drumde het nummer My Hero. Ook Grohls dochter, die Hawkins haar hele leven kende, trad op.

"Zijn energie en positiviteit en passie voor het leven waren zichtbaar elke keer dat de Foo Fighters op het podium stond. Hij was niet alleen de sideman van Dave Grohl, hij was zijn gelijke - spelend met een grijns zo wijd als de Grand Canyon, en even krachtig", schrijft de BBC over Hawkins.

Het concert van zaterdagavond stond volgens de BBC in het teken van liefde (voor muziek), niet van verdriet.

