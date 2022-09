Ellen Deckwitz krijgt oudste literaire prijs voor haar enthousiasme over poëzie

Dichteres Ellen Deckwitz heeft de Tollensprijs gewonnen, een vijfjaarlijkse prijs voor schrijvers die volgens de jury een opvallende literaire prestatie hebben geleverd.

Door onze nieuwsredactie

Dat werd zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. De jury prees de dichteres als iemand die "een breed publiek aanspreekt, in verschillende genres uitblinkt en niet schroomt om doelgroepen over de streep te trekken voor poëzie."

Deckwitz schrijft onder meer columns voor NRC en De Morgen. Ook zat zij regelmatig in De Wereld Draait Door en verzorgt zij wekelijks een bijdrage aan het radioprogramma De Nieuws BV. Ook maakte zij een aantal theatervoorstellingen.

De dichteres is "heel gelukkig" met de prijs, reageerde ze geëmotioneerd in de uitzending. "Ik ben heel blij met de erkenning. Eigenlijk al sinds ik kan lezen en schrijven, heb ik geprobeerd anderen erin te interesseren."

Tollens bereikte met poëzie breed publiek

De Tollensprijs is de oudste literaire prijs van Nederland en wordt sinds 1903 uitgereikt. Normaal gesproken eens in de vijf jaar, maar door de coronacrisis is het inmiddels zeven jaar terug dat de award werd toegekend.

De prijs is vernoemd naar dichter Hendrik Tollens (1780-1856) die uitblonk in toegankelijke poëzie. Hij had een opvallend breed bereik met zijn werk en gaf in zijn werk vaak zijn visie op de actualiteit. De jury zoekt een winnaar die dat in zijn of haar werk ook doet.

Eerder werden onder anderen Paulien Cornelisse, Hans Dorrestijn, Jules Deelder en Drs. P al bekroond.

Aanbevolen artikelen