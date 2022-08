Arcade Fire-zanger Win Butler beschuldigd van seksueel wangedrag

Zanger Win Butler van Arcade Fire wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Muzieksite Pitchfork sprak met vier jonge vrouwen, één van hen beschuldigt de zanger van aanranding.

Door onze nieuwsredactie

De vier vermeende slachtoffers, die hun verhaal anoniem doen, waren allen tussen de 18 en 23 jaar oud toen de incidenten plaatsvonden. Butler was toen tussen de 36 en 39 jaar oud. Sinds 2003 is hij getrouwd met zijn bandlid Régine Chassange,

In 2015 zou de zanger zonder toestemming zijn hand in de broek van een vrouw hebben gestoken. Ook zou hij de vrouw hebben gezoend zonder dat zij dat wilde.

Een andere vrouw stelt dat Butler om naaktfoto's vroeg en ongevraagd seksueel getinte berichten stuurde. Hier waren onder meer foto's bij van zijn geslachtsdeel. Ook nadat de vrouw aangaf dat zij daar niet van was gediend, bleef de zanger doorgaan.

Zanger ontmoette twee andere vrouwen

Met de twee andere vrouwen kwam het tot seksuele ontmoetingen, zowel online als fysiek. Een vrouw genaamd Sarah vertelt dat de zanger haar onder druk zette om seksuele videogesprekken te voeren: "Ik voelde me misselijk elke keer dat ik het deed."

Een vrouw met de naam Fiona vertelt dat ze naar aanleiding van het seksuele contact met Butler een poging tot zelfmoord heeft gedaan. "Ik vond het zo zwaar om alles geheim te houden. Ik moest mijn eigen behoeften opzijschuiven om hem te bevredigen, hij ging elke keer mijn grenzen over en ik voelde me ook schuldig ten opzichte van zijn vrouw. Het werd me op een gegeven moment allemaal te veel."

Butler ontkent dat er sprake was van dwang

In een reactie aan Pitchfork heeft Butler de buitenechtelijke relaties toegegeven, maar hij ontkent dat er sprake is geweest van dwang. "Ik heb nog nooit een vrouw tegen haar wil aangeraakt", stelt hij. "Ik ontken elke suggestie dat ik mezelf aan een vrouw heb opgedrongen of seksuele gunsten heb geëist. Hoewel deze relaties allemaal met wederzijds goedvinden waren, spijt het me heel erg voor iedereen die ik met mijn gedrag heb gekwetst."

Butlers vrouw Régine staat achter haar man. In een verklaring zegt ze: "Ik weet dat hij nooit een vrouw aanraakt zonder haar toestemming, en ik weet zeker dat hij dat ook nooit heeft gedaan. Hij was de weg kwijt maar heeft die weer teruggevonden. Ik hou van hem en hou van het leven dat we samen hebben gecreëerd."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

