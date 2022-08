Politie onderzoekt voorval in Woerden waarbij persfotograaf werd belaagd

De politie is een onderzoek gestart naar een voorval in de nacht van zaterdag op zondag waarbij een persfotograaf is lastiggevallen. Fotograaf Justin Egberts deed in Woerden aan het Lekoord verslag van een incident waarbij een mogelijk verwarde man in de sloot was beland. Daarbij werd hij belaagd door omstanders.

Door onze nieuwsredactie

De omstanders waren mogelijk bekenden van de man die in het water lag. Doordat de fotograaf werd lastiggevallen, werd het werken hem onmogelijk gemaakt, meldt de politie.

Zelf schrijft de fotograaf op Twitter dat hij werd belaagd en achtervolgd door een aantal jongeren en omstanders. Hij zou klappen hebben gekregen en zelfverdedigingsspray hebben gebruikt, nadat de politie zijn veiligheid volgens hem weigerde te waarborgen. Hij gaat aangifte doen tegen zijn belagers.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan het Lekoord. Een woordvoerder spreekt op Twitter van een "ontzettend vervelend incident". Er is contact met de fotograaf en met de Nederlandse Vereniging van Journalisten over het incident, aldus de politie.

