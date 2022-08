Model Geraldine Kemper vindt 'borstencover' LINDA. niet inclusief genoeg

Covermodel Geraldine Kemper vindt de speciale 'borstencover' van de nieuwe LINDA. inderdaad niet inclusief genoeg. Negen bekende Nederlandse vrouwen, onder wie Kemper, staan met ontbloot bovenlijf op de omslag van het blad. Het zijn allemaal dunne vrouwen met kleine borsten. Dat leidde tot kritiek op sociale media.

Door onze nieuwsredactie

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Kemper haar excuses aanbood. Dat is strikt genomen onjuist (al zegt ze dat ze heeft geleerd van de kritiek en het de volgende keer anders zou doen). Bovendien kan een kop met excuses de indruk wekken dat Kemper verantwoordelijk was voor de cover. Maar dat is niet zo, dat is de LINDA.-redactie. We hebben de kop en het bericht daarom aangepast.

Journalist Tatjana Almuli zei op Instagram dat de redactie van LINDA. heel makkelijk verschillende soorten vrouwen en borsten op de foto had kunnen zetten. Daarbij ging het haar niet alleen om de foto, maar ook om de verhalen die verteld hadden kunnen worden. Bijvoorbeeld dat van een vrouw met een geamputeerde borst, iemand met heel grote borsten of met hangende borsten na borstvoeding.

"Ik kan eigenlijk niets anders zeggen dan dat ze gelijk heeft", is de reactie van Kemper op Instagram. Ze was door de redactie van LINDA. gevraagd als een van de covermodellen en stond achter het idee daarvan: om de preutsheid in de samenleving rond borsten aan te kaarten. "Een thema dat alle vrouwen aangaat. Maar ik ben me ervan bewust dat als je alle vrouwen wil aanspreken, je er ook voor moet zorgen dat alle vrouwen zich in de cover kunnen vinden."

Voor de speciale borstencover zijn naast Kemper ook Fockeline Ouwerkerk, Romy Monteiro, Fajah Lourens, Lauren Verster, Gaby Blaaser, Marian Mudder, Joy Delima en Dilan Yurdakul uit de kleren gegaan. Zij pleiten voor de normalisering van vrouwenborsten.

Kemper zegt voortaan na te denken over een coverfoto waarvoor ze wordt gevraagd en zo nodig te proberen invloed uit te oefenen. "Wie staan er nog meer op de cover? Is het inclusief genoeg? Representeren we iedereen? En als het antwoord nee is, kan ik meehelpen met nadenken wie er dan wel op de cover naast mij komt te staan."

De betreffende borstencover.

Aanbevolen artikelen