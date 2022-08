Programma Peter Gillis blijft op tv ondanks aanklacht mishandeling vriendin

Massa is Kassa, het televisieprogramma met realityster Peter Gillis in de hoofdrol, blijft gewoon op televisie. De rechtszaak rond Gillis, die ervan verdacht wordt zijn vriendin te hebben mishandeld, verandert daar niets aan. Dat laat een woordvoerder van Talpa weten, de zendergroep die het programma uitzendt. Volgens de woordvoerder is de zaak een "privékwestie".

Door onze nieuwsredactie

"Vooralsnog zien wij niet af van het uitzenden van het nieuwe seizoen dat op 6 september van start gaat", zegt de woordvoerder.

Vrijdag werd in de rechtbank van Den Bosch meer duidelijk over wat zich precies heeft afgespeeld tussen Gillis en zijn vriendin Nicol Kremers. De realityster zou haar onder meer in haar rug en neus hebben gebeten, zo liet de officier van justitie weten. De mishandeling zou hebben plaatsgevonden op 29 mei in Gillis' vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Gillis moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen.

Gillis betreurt het dat de verdenkingen tegen hem in een mishandelingszaak vrijdag naar buiten zijn gebracht, aldus een woordvoerder van de familie. De zestigjarige ster ontkende in eerste instantie de geruchten dat hij zijn partner zou hebben mishandeld. "Onzin" en "niet waar", zeiden hij en zijn partner daarover.

Toen vorige week bleek dat Gillis voor de rechter moest verschijnen, gaven ze toe dat er inderdaad iets was gebeurd. Via hun advocaat Ton van den Biezenbos benadrukten ze dat Kremers geen aangifte heeft gedaan. Wel heeft ze een belastende verklaring afgelegd, zei de officier van justitie vrijdag.

De vakantieparkenhouder ziet wat vrijdag naar buiten is gebracht slechts als "de visie van het Openbaar Ministerie", laat zijn woordvoerder weten. "Wij wachten totdat Nicol haar verklaring heeft gegeven bij de rechter-commissaris", zegt de zegsman. "Nicol heeft aangegeven dat ze begin september beschikbaar is om haar verhaal te doen. Momenteel zijn ze op vakantie."

