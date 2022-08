Amerikaanse actrice Anne Heche (53) overleden na ernstig auto-ongeluk

De Amerikaanse actrice Anne Heche is officieel hersendood verklaard. Volgens de wet in de staat Californië houdt dat in dat ze wettelijk gezien dood is. Dat bevestigt een woordvoerder van haar familie vrijdag. Haar lichaam wordt nog wel in leven gehouden om te zien of ze orgaandonor kan zijn. Heche liep vorige week bij een auto-ongeluk ernstige hersenschade op en lag sindsdien in coma. Heche is 53 jaar geworden.

Heche's familie bevestigde vrijdag aan de Britse krant The Guardian dat Heche was overleden. "Anne zal worden herinnerd om haar dappere eerlijkheid en haar licht zal gemist worden", was in de verklaring te lezen. De familie bedankte iedereen voor de beterschapswensen en voor de goede zorgen in het ziekenhuis.

Heche raakte vorige week ernstig gewond toen haar auto in een woning crashte in Los Angeles. De actrice liep brandwonden op over haar hele lichaam en moest direct aan de beademing. De politie meldde dat er sporen van verdovende middelen in haar bloed zijn aangetroffen.

Eerder werd gezegd dat haar situatie stabiel is, maar in de nacht van maandag op dinsdag maakte een woordvoerder bekend dat Heche in coma lag. Vrijdag werd duidelijk dat ze daar ook niet meer uit zou komen.

Het Nederlandse publiek hoorde de afgelopen jaren weinig van Heche. In de jaren negentig werd ze bekend door de soap Another World. Daarna speelde ze in onder andere de films Donnie Brasco en series als Ally McBeal en Nip/Tuck. De actrice speelde dit jaar nog in een televisieserie en een film. Heche werd ook bekend door haar relatie met Ellen DeGeneres. Heche laat twee zonen na.

