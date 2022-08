Melancholia-regisseur Lars von Trier heeft parkinson

Lars von Trier (66) is gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson. De Deense regisseur is bekend van films als Dogville, Antichrist en Melancholia.

Eind deze maand gaat Von Triers televisieserie The Kingdom Exodus in wereldpremière op het filmfestival in Venetië. De producent wilde speculaties over zijn gezondheid voorkomen. Daarom besloot zijn filmproductiemaatschappij Zentropa het nieuws te delen.

The Kingdom Exodus is het derde en laatste seizoen van Von Triers tv-serie The Kingdom. Eerdere seizoenen verschenen in 1994 en 1997. De serie, die in Denemarken Riget heet, gaat over een ziekenhuis in Kopenhagen waar onverklaarbare dingen gebeuren.